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Россия развернула «непобедимое оружие Путина»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © SpaceX

Россия разворачивает новейшую боевую систему «Авангард», которую на Западе называют «непобедимым оружием Путина».

«"Авангард" был одним из нескольких передовых систем вооружений, о которых Владимир Путин объявил в марте 2018 года. Этот комплекс способен летать со скоростью в 27 раз выше скорости звука, и его невозможно перехватить», — пишет издание Newsweek.

Автор статьи отмечает, что дальность действия «Авангарда» составляет более шести тысяч километров, комплекс может нести ядерную или обычную боевую нагрузку. При этом ракеты неуязвимы для противовоздушной и противоракетной обороны.

Для Америки «Авангард» представляет особую угрозу, так как способен пролететь над Антарктидой и приблизиться к США с наиболее уязвимого южного направления. В случае удара критические важные американские объекты будут фактически беззащитны, указывает издание.

Комплекс «Авангард» состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока, который может совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, развивая скорость до 28 Маха.

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