Литейно-механический завод появился на Алтае

Новое предприятие – завод по выплавке металла для сельхозтехники, открыт в Новоалтайске Алтайского края, сообщило правительство региона.

По словам министра промышленности и энергетики края Вячеслава Химочка, завод обеспечит местным предприятиям весь производственный цикл, а также позволит не зависеть от внешних поставщиков.

Производство включает в себя модельный и литейный участки. На первом происходит проектирование и изготовление будущих изделий разных конфигураций. На литейном участке происходит расплавка металла и его заливка в заранее подготовленные формы.

Общая стоимость проекта – 43 миллиона рублей. Оборудование успешно прошло пуско-наладочные работы и приступило к полноценному производственного процессу.

Производственные мощности позволяют выпускать до 1,5 тысячи тонн готовой продукции.

Новоалтайский литейно-механический завод специализируется на производстве изделий из стали и чугуна, широко применяемых в областях машиностроения, горной и сельскохозяйственной промышленностей, железнодорожного транспорта и массового сегмента промышленного транспорта. Готовые детали поставляются производителю почвообрабатывающей техники.