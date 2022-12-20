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Самые пьющие регионы нашли в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Рейтинг «самых пьющих» регионов в 2022 году возглавили Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область, а также Бурятия и Республика Алтай, сообщил депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Самый пьющий регион в этом году — это Сахалинская область, потом у нас идет Чукотский автономный округ, потом — Курганская область, Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Коми, Кировская область, Республика Алтай, Архангельская область», — сказал на пресс-конференции в ТАССХамзаев.

Согласно рейтингу, «самыми трезвыми» регионами в 2022 году стали Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Как отметил Хамзаев, затем идет Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия — на пятом месте. Затем идут Ставропольский край, Республика Калмыкия, Ростовская область, Белгородская область, Волгоградская область.

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