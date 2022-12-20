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WhatsApp ввел восстановление удаленных сообщений

Источник:
Sibnet.ru
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Переписка в WhatsApp
Фото: © Asterfolio / Unsplash License

WhatsApp представил функцию отмены действия «Удалить для меня». Она позволяет быстро восстановить ошибочно стертое сообщение.

Пользователи иногда случайно нажимают кнопку «Удалить для меня» вместо «Удалить для всех», новая функция позволяет быстро восстановить пост и стереть его для всех участников беседы. Опция работает в частных и групповых переписках.

Чтобы восстановить сообщение, нужно нажать на кнопку «Отмена» в появляющемся оповещении. Успеть это сделать нужно в течение первой секунды после стирания. Удаление сообщений доступно в течение 60 часов после их отправки.

Функция восстановления успешно завершила бета-тестирования и уже доступна всем пользователям iPhone и Android.

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