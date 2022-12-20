YouTube тестирует просмотр видео на нескольких языках

YouTube тестирует возможность переключения между несколькими звуковыми дорожками в роликах. Функция пока доступна только для избранных видео в Индии на английском, хинди, маратхи и пенджаби.

Видео с многоязычным звуком имеют опцию «Аудиодорожка» под кнопкой настроек со списком доступных языков для клипа. На мероприятии Google для Индии разработчики сообщили, что на этапе тестирования будут использованы видео из категории «Медицина».

В результатах поиска нет визуального маркера, позволяющего определить, доступно ли видео на нескольких языках. Обнаружить такие ролики получается только ручным перебором, что вызывает некоторые неудобства.

Перевод осуществляется с помощью инструмента Aloud — он позволяет расшифровывать, переводить и дублировать ролики прямо на платформе. Новинка доступна «небольшой группе поставщиков медицинских услуг» и пока неизвестно, какие языки она поддерживает на текущем этапе.