НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

YouTube тестирует просмотр видео на нескольких языках

Источник:
Sibnet.ru
189 2
YouTube на ноутбуке
Фото: © Leon Bublitz / Unsplash License

YouTube тестирует возможность переключения между несколькими звуковыми дорожками в роликах. Функция пока доступна только для избранных видео в Индии на английском, хинди, маратхи и пенджаби. 

Видео с многоязычным звуком имеют опцию «Аудиодорожка» под кнопкой настроек со списком доступных языков для клипа. На мероприятии Google для Индии разработчики сообщили, что на этапе тестирования будут использованы видео из категории «Медицина».

В результатах поиска нет визуального маркера, позволяющего определить, доступно ли видео на нескольких языках. Обнаружить такие ролики получается только ручным перебором, что вызывает некоторые неудобства.

Перевод осуществляется с помощью инструмента Aloud — он позволяет расшифровывать, переводить и дублировать ролики прямо на платформе. Новинка доступна «небольшой группе поставщиков медицинских услуг» и пока неизвестно, какие языки она поддерживает на текущем этапе.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Подсчитано количество уехавших из России IT-специалистов
Нейросеть научилась разбирать сложный почерк врачей
Роскачество порекомендовало защитить Smart TV от хакеров
Подписка Wink «5 в 1»: как сэкономить киноману
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
07.12.22, 20:49
2857
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
5722
1
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
6963
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
11861
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
17519
3
Как выбрать
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
06.12.22, 21:56
2837
3
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
Есть цели и задачи, где использовать Wi-Fi не совсем удобно, несмотря на его доступность и предоставляемую мобильность, и, наоборот, иногда провод не нужен
29.11.22, 23:08
3489
1
Как правильно выбрать скоростной роутер
Правильный выбор маршрутизатора обеспечит стабильный выход в сеть всех домашних устройств
20.11.22, 23:11
23215
1
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
Долгое время на рынке были представлены только HDD — классические «винчестеры» и выбор основывался на их характеристиках. Однако теперь они сдают позиции
20.10.22, 16:17
7623
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
6439
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Россия нанесла массированный удар по Украине
Российским космонавтам грозит срочная эвакуация с МКС
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Egorka72

Наверное это единственный народ который никогда не предавал Русских. Я в учебке был в Белоруссии... с...

Uynachalnica

Да ты замучил, они то заслужили, но всегда найдутся те, кто эти куски к рукам приберет, а потом требовать...

pepelmetal

Хотите сделать дефицит - ограничьте цену!

mosquito__2010

Такое ощущение что европейцы это как самосвал без тормозов. Где и как он остановится никто даже не думает,...