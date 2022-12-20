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Девушку с «Нет вобле» все-таки оштрафовали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © объединенная пресс-служба судов Тюменской области

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал девушку, пытавшуюся доказать, что под надписью «Нет в***е» она имела в виду «Нет вобле».

Жительница Тюмени в сентябре написала мелом на асфальте фразу, часть которой зашифровала звездочками. Полицейские заподозрили ее в дискредитации Вооруженных сил России.

Суд первой инстанции принял объяснение девушки, что она имела в виду «Нет вобле», так как испытывает неприязнь к этому виду рыб. Полиция подала жалобу дальше.

После повторного рассмотрения дела девушку признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии), сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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