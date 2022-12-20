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Дроны вылетели на проверку уборки снега в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Квадрокоптеры помогают проконтролировать уборку снега с крыш и фасадов от снега и наледи в Новосибирске, сообщает правительство области.

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Новосибирской области совместно с ГУ МЧС России по региону провели обследования 130 кровель домов. Дрон пролетел над Ленинским районом Новосибирска. Коптеры обследовали кровли, фасады и подъездные козырьки многоквартирных домов на предмет очистки от наледи, снежных навесов и сосулек.

В ближайшее время пройдет еще несколько аэрообследований. Кроме того, проводятся осмотры придомовых территорий, кровель и козырьков многоквартирных домов.

Очисткой, уборкой и утилизацией снега занимается управляющая компания. На ее бездействие можно жаловаться в ГЖИ.

Если территория не является придомовой, например, внутриквартальные проезды и магистрали, уборкой занимается мэрия. Обратиться можно в аварийно-диспетчерскую службу мэрии Новосибирска по телефону 051.

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Жизнь #Город #Новосибирск
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