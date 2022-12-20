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Потолок цен на российский газ составит $2 тыс. за 1 тыс. кубометров

Источник:
РБК
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Фото: Sibnet.ru

Министры энергетики стран-членов ЕС согласовали потолок цен на российский газ, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«Мы договорились о предельных ценах на газ. Таким образом, было достигнуто очень важное соглашение, которое обеспечит доступную энергию для европейских домохозяйств и предприятий», — приводит РБК слова Фиалы.

Потолок на российский газ будет установлен на уровне 180 евро за мегаватт-час — около 2 тысяч долларов за 1 тысячу кубометров. Ограничение начнет действовать с 15 февраля.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что министры энергетики стран ЕС провели пробное голосование насчет лимита цен на газ. По его словам, девять стран, в том числе Германия, выступили против введения этого ограничения.

Сийярто назвал потолок цен на газ бессмысленной и вредной мерой, поскольку отопительный сезон уже начался и ограничение вводится задним числом.

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