Западные компании отказались от производства российских процессоров

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что западные производители отказались от поставки российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус». Это сказалось на выпуске компьютеров и серверов.

Шадаев отметил, что несмотря на это в России произведено 8 тысяч серверов и 15 тысяч персональных компьютеров, оснащенных отечественными процессорами. Однако он уверен, что их количество было бы больше, если бы поставщики соблюли контрактные обязательства.

«У нас в этом году было бы сильно больше, если бы те партии российских процессоров, "Эльбрусов", "Байкалов", которые были заказаны и произведены, были бы отгружены. Интеллектуальные права и вся документация российские, но, если исходить из топологических норм, таких производств в России нет, и это все заказывалось на зарубежных заводах», — цитирует «Коммерсант» Шадаева.

После начала специальной военной операции на Украине «Байкал Электроникс», АО МЦСТ и АО «НПЦ "Элвис"» попали под экспортный контроль США, а затем были включены в SDN-лист, подразумевающий блокировку любых активов и полный запрет на сделки.