НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«ВКонтакте» назвала главных артистов 2022 года

Источник:
Sibnet.ru
216 0
Фото: © annaastivk, vk.com/annaastivk

Музыкант Macan стал главным артистом года, а певицей года стала Anna Asti, по версии социальной сети «ВКонтакте».

«ВКонтакте» подвела итоги 2022 года и назвала главных музыкантов, чьи песни слушали чаще всего.

Macan занял лидирующую позицию благодаря тому, что его песни «Останься образом», «Плач, но не звони», «Big City Life» взлетали на верхние строчки чарта VK Музыки.

Anna Asti после выхода из дуэта Artik&Asti зазвучала с новой силой. Ее песни «По барам» и «Феникс» моментально стали хитами. В топе самых прослушиваемых песен 2022 года ее композиций оказалось больше всего, включая фиты с другими исполнителями.

Главной группой 2022 года «ВКонтакте» выбрала Miyagi&Эндшпиль. Альбом года признали «Феникс» опять же от Анны Асти. Трек 2022 года — «Как ты там» от Kamazz, именно эту песню пользователи VK Музыки слушатели включали чаще всего.

Еще по теме
Группа Tvorchi представит Украину на Евровидении-2023
Артисты раздадут поклонникам свою одежду
Дмитрий Нагиев стал лицом автомобилей Tank
Группа «Чай вдвоем» воссоединится в 2023 году ради общего трека
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
Немцы приехали на зимовку в Калининградскую область
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Россия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Все статьи
Топ комментариев

Egorka72

Наверное это единственный народ который никогда не предавал Русских. Я в учебке был в Белоруссии... с...

GammiPluh

такая информация не предается огласке... как говорится все, что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе

Uynachalnica

Да ты замучил, они то заслужили, но всегда найдутся те, кто эти куски к рукам приберет, а потом требовать...

Times Square

А фамилию, довольно извесного писателя что приобрел участок в феодосии, можешь озвучить? Хочется заглянуть...