«ВКонтакте» назвала главных артистов 2022 года

Музыкант Macan стал главным артистом года, а певицей года стала Anna Asti, по версии социальной сети «ВКонтакте».

«ВКонтакте» подвела итоги 2022 года и назвала главных музыкантов, чьи песни слушали чаще всего.

Macan занял лидирующую позицию благодаря тому, что его песни «Останься образом», «Плач, но не звони», «Big City Life» взлетали на верхние строчки чарта VK Музыки.

Anna Asti после выхода из дуэта Artik&Asti зазвучала с новой силой. Ее песни «По барам» и «Феникс» моментально стали хитами. В топе самых прослушиваемых песен 2022 года ее композиций оказалось больше всего, включая фиты с другими исполнителями.

Главной группой 2022 года «ВКонтакте» выбрала Miyagi&Эндшпиль. Альбом года признали «Феникс» опять же от Анны Асти. Трек 2022 года — «Как ты там» от Kamazz, именно эту песню пользователи VK Музыки слушатели включали чаще всего.