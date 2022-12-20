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Финансисты рассказали о пользе дней без трат

Источник:
Роскачество
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Деньги в кармане
Фото: © Sibnet.ru

Что такое дни без трат, как часто они нужны и помогают ли они формировать правильные финансовые привычки, рассказали эксперты Роскачества.

Человек дает себе обещания, что «с завтрашнего дня», «со следующей недели», «после нового года» прекратит совершать импульсивные покупки и тратить деньги на вещи, без которых можно обойтись. И многие действительно держат себя в руках некоторое время, а потом все начинают сначала.

Это неизбежно, если импульсивные покупки — привычка, объяснили специалисты. Отказаться от нее сложно. Ее нужно формировать, как и любую привычку, постепенно. Для этого лучше установить для себя дни без трат.

«Такие дни без трат отучат вас от импульсивных покупок, о которых вы можете пожалеть позже. Если вы видите что-то, что хотите купить, вам придется подождать до следующего дня – за это время вы "остынете" и решите, правда ли вам так нужна эта вещь», — рекомендовали специалисты Роскачетсва.

Не нужно кидаться в омут с головой и устанавливать пять дней без трат на одной неделе. Начать лучше с малого — с двух в месяц. «Если этот способ сработает, и вы захотите повысить количество "разгрузочных" дней, увеличьте их до одного дня в неделю», — резюмировали эксперты.

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