Месси побил еще один рекорд Роналду

Пост аргентинского футболиста Лионеля Месси о победе на чемпионате мира в Катаре побил рекорд португальца Криштиану Роналду по количеству лайков в соцсетях среди спортсменов.
Месси в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовал серию фотографий. Пост на данный момент собрал более 53 миллионов лайков.
Аргентинец побил рекорд Роналду. 19 ноября португалец опубликовал их совместную фотографию в рамках рекламной кампании Louis Vuitton. Под постом Роналду поставлено 42 миллиона лайков.
Двух выдающихся футболистов постоянно сравнивают их болельщики и СМИ. Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», Месси — семикратный.
На завершившемся ЧМ по футболу Аргентина выиграла золото, причем Месси в финальном матче оформил дубль, а также забил в послематчевых пенальти. Португалия завершила путь в четвертьфинале, сенсационно проиграв Марокко.
Egorka72Наверное это единственный народ который никогда не предавал Русских. Я в учебке был в Белоруссии... с...
GammiPluhтакая информация не предается огласке... как говорится все, что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе
UynachalnicaДа ты замучил, они то заслужили, но всегда найдутся те, кто эти куски к рукам приберет, а потом требовать...
Times SquareА фамилию, довольно извесного писателя что приобрел участок в феодосии, можешь озвучить? Хочется заглянуть...