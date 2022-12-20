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Месси побил еще один рекорд Роналду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Лионеля Месси

Пост аргентинского футболиста Лионеля Месси о победе на чемпионате мира в Катаре побил рекорд португальца Криштиану Роналду по количеству лайков в соцсетях среди спортсменов.

Месси в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовал серию фотографий. Пост на данный момент собрал более 53 миллионов лайков.

Аргентинец побил рекорд Роналду. 19 ноября португалец опубликовал их совместную фотографию в рамках рекламной кампании Louis Vuitton. Под постом Роналду поставлено 42 миллиона лайков.

Двух выдающихся футболистов постоянно сравнивают их болельщики и СМИ. Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», Месси — семикратный.

На завершившемся ЧМ по футболу Аргентина выиграла золото, причем Месси в финальном матче оформил дубль, а также забил в послематчевых пенальти. Португалия завершила путь в четвертьфинале, сенсационно проиграв Марокко.

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