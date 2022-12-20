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Херд мирно договорилась с Деппом о новой компенсации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Caroline Bonarde Ucci at https://www.flickr.com/photos/caroline_bonarde/ / CC BY 3.0

Джонни Депп и Эмбер Херд завершили судебные разборки мирным решением, актриса выплатит бывшему мужу 1 миллион долларов вместо 10 миллионов.

После суда, где Херд обвиняла Деппа в домашнем насилии, победил актер. Бывшая супруга должна была выплатить ему 10,35 миллиона долларов. Но проигравшая говорила, что такой суммы у нее нет.

В итоге, как сообщает Variety, Эмбер Херд сумела договориться с Деппом на меньшую компенсацию. Они сошлись на сумму 1 миллион долларов.

По словам Херд, судебный процесс за несколько лет ее измотал, и она желает поскорее завершить эту историю.

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