Глава АвтоВАЗа не увидел больших перспектив для электромобилей

Электромобили в России не получат широкого распространения до 2030 года, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«В силу определенных географических особенностей, больших пространств нашей страны, а значит, больших расстояний между городами... я полагаю, большого распространения в ближайшие годы, по крайней мере, до 2030 года, электромобилей в нашей стране не будет», — сказал Соколов в интервью телеканалу «Россия-24».

Но глава АвтоВАЗа считает, что электромобили смогут занять свою нишу в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также их областях.

Соколов на полях Петербургского международного экономического форума в июне рассказывал, что автоконцерн планирует разработать собственный электрокар в долгосрочной перспективе. Также электрическую версию получит фургон Lada Largus.