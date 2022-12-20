НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава АвтоВАЗа не увидел больших перспектив для электромобилей

Источник:
Sibnet.ru
175 1
Фото: © Depositphotos

Электромобили в России не получат широкого распространения до 2030 года, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«В силу определенных географических особенностей, больших пространств нашей страны, а значит, больших расстояний между городами... я полагаю, большого распространения в ближайшие годы, по крайней мере, до 2030 года, электромобилей в нашей стране не будет», — сказал Соколов в интервью телеканалу «Россия-24».

Но глава АвтоВАЗа считает, что электромобили смогут занять свою нишу в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также их областях.

Соколов на полях Петербургского международного экономического форума в июне рассказывал, что автоконцерн планирует разработать собственный электрокар в долгосрочной перспективе. Также электрическую версию получит фургон Lada Largus.

Еще по теме
АвтоВАЗ назвал дату возобновления производства Lada Largus
Россия возобновит выпуск двигателя с 60-летней историей
Россиянин переделал «Оку» в снегоуборщик
Снегоболотоход из отечественных материалов разработали на Алтае
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
Немцы приехали на зимовку в Калининградскую область
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Россия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (1)
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Киевские власти рассказали о последствиях ночной атаки дронов
44
Зеленский увидел в «головах» украинцев желание отвоевать Крым
37
Серия взрывов прогремела в городах Украины
35
Евросоюз запретил поставку в Россию компьютеров
28
Россия нанесла массированный удар по Украине