Путин заявил о крайне сложной ситуации в новых регионах России

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности потребовал от органов контрразведки, в том числе военной, «максимальной собранности и концентрации сил».

«Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — заявил он.

Путин отметил трудную работу подразделений органов безопасности в присоединенных к России регионах. Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях «крайне сложная», заявил он.

Среди главных приоритетов работы всех спецслужб, прежде всего ФСБ, президент назвал борьбу с терроризмом и призвал «системно и наступательно» вести работу по предотвращению терактов.

«Под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура», — продолжил он.

Путин также поручил усилить работу по защите государственной границы, которая должна быть «надежно прикрыта». Попытки ее нарушить должны пресекаться «быстро и эффективно», подчеркнул он.