Рассекречены архивы о планах Гитлера устроить переворот в СССР

Глава нацисткой Германии Адольф Гитлер в 1933 году вынашивал планы переворота в СССР, говорится в документах из рассекреченных архивов Службы внешней разведки России.

«Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера все волжские немцы переселятся в Белоруссию», — сказано в материале Иностранного отдела ОГПУ СССР (так тогда называлась советская разведка).

По информации ОГПУ, Белоруссию планировалось превратить в германскую колонию, при этом она должна была «подчиняться сначала новому правительственному режиму в России». Затем предполагалось осуществить постепенный аншлюс Белоруссии — поглощение ее Германией.

Публикация документов приурочена к 102-й годовщине со дня создания отечественной внешней разведки