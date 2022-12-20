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Рассекречены архивы о планах Гитлера устроить переворот в СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: НеизвестенUnknown author / CC BY-SA 3.0 de

Глава нацисткой Германии Адольф Гитлер в 1933 году вынашивал планы переворота в СССР, говорится в документах из рассекреченных архивов Службы внешней разведки России.

«Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера все волжские немцы переселятся в Белоруссию», — сказано в материале Иностранного отдела ОГПУ СССР (так тогда называлась советская разведка).

По информации ОГПУ, Белоруссию планировалось превратить в германскую колонию, при этом она должна была «подчиняться сначала новому правительственному режиму в России». Затем предполагалось осуществить постепенный аншлюс Белоруссии — поглощение ее Германией.

Публикация документов приурочена к 102-й годовщине со дня создания отечественной внешней разведки

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