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Белорусских летчиков научат применять ядерное оружие

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Łukasz Golowanow, Konflikty.pl

Президент России Владимир Путин посчитал возможной подготовку летчиков белорусской авиации для возможного применения боеприпасов со специальной боевой частью.

«Подчеркну, что такая форма сотрудничества - не наше изобретение. Соединенные Штаты Америки проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий», — приводит «Интерфакс» слова Путина, сказанные им по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Путина, «такие согласованные меры исключительно важны в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства».

«Мы сейчас с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы», — сказал Лукашенко, Он подчеркнул, что эти действия не являются угрозой кому бы то ни было, но руководство Белоруссии «напрягают» действия Запада по периметру границ Союзного государства.

Лукашенко 25 июня попросил Путина помочь в переоборудовании белорусских военных самолетов, чтобы они могли нести ядерные боезаряды. 26 августа президент Белоруссии заявил, что переоборудование самолетов под возможность несения ядерного оружия выполнено.

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