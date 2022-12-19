НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Евросоюз установил потолок цен на российский газ

Источник:
Reuters
225 1
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Страны Евросоюза согласовали потолок цены на российский газ. Предельная цена установлена на уровне 180 евро/мегаватт-час, это около 1900 евро за тысячу кубометров.

Сделке предшествовали несколько недель переговоров, девять членов Евросоюза, в том числе Германия, проголосовали против этой меры. Однако в итоге поддержавшие инициативу государства набрали большинство.

При этом страны Евросоюза согласились с тем, что ограничение цен на газ изначально не будет применяться к внебиржевым сделкам, которые заключаются напрямую с поставщиком.

Утвержденный потолок значительно ниже уровня, который изначально предлагала утвердить Еврокомиссия. Так, в ноябре обсуждалась предельная цена в 275 евро за евро/мегаватт-час.

Еще по теме
Третью солнечно‑дизельную электростанцию запустили в Туве
России предсказали триумфальное возвращение на рынок газа Европы
Россия приросла новым атомным городом
«Газпром» установил новый рекорд поставок в Китай
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
Немцы приехали на зимовку в Калининградскую область
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Россия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (1)
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
54
Россия предупредила о последствиях передачи Patriot Украине
48
Киевские власти рассказали о последствиях ночной атаки дронов
43
Зеленский увидел в «головах» украинцев желание отвоевать Крым
37
Серия взрывов прогремела в городах Украины
35
Евросоюз запретил поставку в Россию компьютеров