Евросоюз установил потолок цен на российский газ

Страны Евросоюза согласовали потолок цены на российский газ. Предельная цена установлена на уровне 180 евро/мегаватт-час, это около 1900 евро за тысячу кубометров.

Сделке предшествовали несколько недель переговоров, девять членов Евросоюза, в том числе Германия, проголосовали против этой меры. Однако в итоге поддержавшие инициативу государства набрали большинство.

При этом страны Евросоюза согласились с тем, что ограничение цен на газ изначально не будет применяться к внебиржевым сделкам, которые заключаются напрямую с поставщиком.

Утвержденный потолок значительно ниже уровня, который изначально предлагала утвердить Еврокомиссия. Так, в ноябре обсуждалась предельная цена в 275 евро за евро/мегаватт-час.