Самая сексуальная болельщица ЧМ раскритиковала ФИФА

Хорватская болельщица Ивана Кнолль, прозванная самой сексуальной футбольной фанаткой на чемпионате мира в Катаре, возмутилась, что ФИФА признала нападающего Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком турнира.

«ФИФА, вы вручили "Золотой мяч" не тому человеку! Может быть, Аргентина и выиграла, но "Золотого мяча" достоин Мбаппе», — высказалась Кнолль в социальных сетях.

Месси был назван лучшим игроком чемпионата мира. В финале аргентинец забил два мяча, поучаствовал в третьей голевой атаке команды и забил послематчевый пенальти. Всего он забил семь голов и сделал три результативные передачи в семи матчах чемпионата мира 2022 года.

Французский нападающий Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата с восемью мячами. В финале он отметился хет-триком. Это всего второй такой случай в истории мировых первенств.