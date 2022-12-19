Нейросеть научилась разбирать сложный почерк врачей

Компания Google разработала программное решение для автоматической расшифровки медицинских документов. Ведь не секрет, что многие пациенты сталкиваются с проблемой чтения сделанных врачами записей.

Функция в ближайшее время появится в сервисе Google Lens. Она позволит пользователям либо распознать медицинские каракули с помощью камеры смартфона, либо загрузить из памяти готовый файл с рукописным текстом.

После обработки текста приложение позволяет распознать лекарства, упомянутые в рецепте. При этом пока неясно, будет ли нейросеть общедоступной, или ее применение ограничат участниками эксперимента.

Отмечается, что работа искусственного интеллекта базируется на многократном обучении на примере реальных медицинских текстов, распознать которые компьютеру помогали реальные медики.