Отличившиеся участники СВО получат земли в Подмосковье и Крыму

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки военных, которые предусматривают бесплатную передачу им земельных участков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Безвозмездную передачу государственной или муниципальной земли предлагается осуществлять в Московской области, а также на территории Крыма. Властям Московской области, Крыма и Севастополя рекомендовано принять соответствующие законодательные акты.

Уточняется, что речь идет о военнослужащих, награжденных государственными наградами за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий.

Помимо этого, меры социальной поддержки распространяются на родственников тех солдат, которые погибли в зоне СВО из-за увечья или заболевания. Обеспечивать заключение таких соглашений будет правительство.