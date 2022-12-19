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Отличившиеся участники СВО получат земли в Подмосковье и Крыму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки военных, которые предусматривают бесплатную передачу им земельных участков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Безвозмездную передачу государственной или муниципальной земли предлагается осуществлять в Московской области, а также на территории Крыма. Властям Московской области, Крыма и Севастополя рекомендовано принять соответствующие законодательные акты.

Уточняется, что речь идет о военнослужащих, награжденных государственными наградами за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий.

Помимо этого, меры социальной поддержки распространяются на родственников тех солдат, которые погибли в зоне СВО из-за увечья или заболевания. Обеспечивать заключение таких соглашений будет правительство.

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