Берлин испугался визита Путина в Минск

Берлин обеспокоен визитом президента РФ Владимира Путина в Минск, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По словам немецкого политика, Германия опасается изменения роли Белоруссии по отношению к российской спецоперации на Украине. «Необходимо подождать. Конечно, в этой связи есть беспокойства», — сказал представитель немецкого кабмина.

На просьбу журналистов уточнить, есть ли у ФРГ опасения, что Белоруссия примет участие в спецоперации, представитель кабмина воздержался от комментариев и уточнил, что официальный Берлин следит за развитием ситуации.

В рамках стартовавшего 19 декабря визита планируются переговоры Владимира Путина с главой белорусского государства Александром Лукашенко, в том числе по теме безопасности в регионе и совместным мерам реагирования на вызовы.