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Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил российского коллегу Владимира Путина в аэропорту Минска.

Главы государств отправились во Дворец Независимости в одной машине, передает телеграм-канал «Пул Первого». Ожидается, что в ближайшее время начнутся переговоры Путина и Лукашенко.

По данным пресс-службы белорусского президента, переговоры стартуют с разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе — с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств.

Далее Путин и Лукашенко продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. Российский лидер прилетел в Минск впервые за три года.

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