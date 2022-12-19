Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил российского коллегу Владимира Путина в аэропорту Минска.

Главы государств отправились во Дворец Независимости в одной машине, передает телеграм-канал «Пул Первого». Ожидается, что в ближайшее время начнутся переговоры Путина и Лукашенко.

По данным пресс-службы белорусского президента, переговоры стартуют с разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе — с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств.

Далее Путин и Лукашенко продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. Российский лидер прилетел в Минск впервые за три года.