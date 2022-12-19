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АвтоВАЗ назвал дату возобновления производства Lada Largus

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗа

АвтоВАЗ намерен возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти в сентябре 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов.

Также российский концерн работает над новыми моделями автомобилей, в том числе созданием собственного отечественного электромобиля, уточнил Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».

Последний раз выпуск Lada Largus возобновлялся в июле, тогда с конвейера сошла партия в 1800 автомобилей. При этом производство модели было затруднено из-за логистического кризиса и отсутствия ряда комплектующих.

После ухода из России французского Renault «АвтоВАЗ» намерен производить на своих площадках четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. При этом в настоящее время выпускаются только две последние марки.

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Авто #Автопром
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