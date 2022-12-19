Российские банки обязали внедрить оплату по Mir Pay

Сервис Mir Pay к марту 2023 года станет обязательным для кредитных организаций, участвующих в платежной системе «Мир», сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт.

«Для реализации такой возможности участникам платежной системы "Мир" и торгово-сервисным предприятиям предоставляется необходимый комплект для разработки, который позволит осуществлять оплату с помощью сервиса», — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что требование по поддержке технологии оплаты с помощью Mir Pay на сайтах и в мобильных приложениях является обязательным для участников платежной системы «Мир». Ряд банков уже проводят операции онлайн с использованием Mir Pay.

Mir Pay — специальное приложение платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты смартфоном. При этом реквизиты карты не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей.