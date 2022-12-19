НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российские банки обязали внедрить оплату по Mir Pay

Источник:
РИА Новости
124 0
Фото: © Sibnet.ru

Сервис Mir Pay к марту 2023 года станет обязательным для кредитных организаций, участвующих в платежной системе «Мир», сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт.

«Для реализации такой возможности участникам платежной системы "Мир" и торгово-сервисным предприятиям предоставляется необходимый комплект для разработки, который позволит осуществлять оплату с помощью сервиса», — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что требование по поддержке технологии оплаты с помощью Mir Pay на сайтах и в мобильных приложениях является обязательным для участников платежной системы «Мир». Ряд банков уже проводят операции онлайн с использованием Mir Pay.

Mir Pay — специальное приложение платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты смартфоном. При этом реквизиты карты не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей.

Еще по теме
Где купить лотерейные билеты «Новогоднего миллиарда»
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Новосибирск оказался лидером по миллионерам тиража «Русского лото»
Илон Маск оказался бездомным
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
Немцы приехали на зимовку в Калининградскую область
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Россия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль назвал союзника «номер один»
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Российские банки обязали внедрить оплату по Mir Pay
NASA опубликовало спутниковый снимок Украины без света
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

Завтра Вуйки будут снова откалибированы!

mosquito__2010

Могильщик украинского народа. Все же преступники у власти это огромная беда. Украинцев за людей совсем...

GammiPluh

Сам он конечно же не собирается воевать - но украинский народ пойдет и с доблестью весь погибнет

vova97

интересно получается тогда всё остальную дичь что творят, это с их одобрения