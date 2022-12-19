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Россия возобновит выпуск двигателя с 60-летней историей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба компании «Соллерс»

Заволжский моторный завод возобновит выпуск бензиновых двигателей V8 из семейства, производство которого началось еще в 1963 году, сообщает пресс-служба компании «Соллерс». Предприятия уже приступило к подготовке сборочных линий.

Производство линейки двигателей V8 было прекращено в 2021 году. Однако в настоящее время на рынке снова возник спрос на данный мотор — как для новых автобусов, так и для вторичного рынка, отмечается в сообщении.

Так, в первом полугодии 2023 года будет возобновлено производство бензинового мотора ЗМЗ-523 и ЗМЗ-524 на биотопливе. Семейство двигателей 520-й серии ведет свою родословную от мотора ЗМЗ-53, который начали выпускать в 1963 году.

В последние годы бензиновые V8 производства ЗМЗ устанавливали на базовые версии автобусов ПАЗ-3205. Всего было собрано более 6,5 миллиона таких двигателей. Информация о возможном возобновлении производства дешевого мотора появилась в СМИ в начале декабря.

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