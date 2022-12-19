Составлена символическая сборная ЧМ по футболу

Интернет-портал WhoScored и французская газета L’quipe представили символические сборные чемпионата мира по футболу в Катаре. Несмотря на расхождения, в обоих составах есть нападающий Аргентины Лионель Месси.

Символическая сборная от WhoScored выглядит так:

Вратарь: Войцех Щенсны (Польша).

Защитники: Тео Эрнандес (Франция), Родри (Испания), Гарри Магуайр (Англия), Ашраф Хакими (Марокко).

Полузащитники: Килиан Мбаппе (Франция), Каземиро (Бразилия), Джуд Беллингем (Англия), Бруну Фернандеш (Португалия).

Нападающие: Антуан Гризманн (Франция), Лионель Месси (Аргентина).

Команда от L’quipe состоит из:

Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия).

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко), Ромен Саисс (Марокко), Йошко Гвардиол (Хорватия), Маркос Акунья (Аргентина).

Полузащитники: Энцо Фернандес (Аргентина), Софьян Амрабат (Марокко), Лука Модрич (Хорватия).

Нападающие: Букайо Сака (Англия), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция).