Составлена символическая сборная ЧМ по футболу

Интернет-портал WhoScored и французская газета L’quipe представили символические сборные чемпионата мира по футболу в Катаре. Несмотря на расхождения, в обоих составах есть нападающий Аргентины Лионель Месси.
Символическая сборная от WhoScored выглядит так:
Вратарь: Войцех Щенсны (Польша).
Защитники: Тео Эрнандес (Франция), Родри (Испания), Гарри Магуайр (Англия), Ашраф Хакими (Марокко).
Полузащитники: Килиан Мбаппе (Франция), Каземиро (Бразилия), Джуд Беллингем (Англия), Бруну Фернандеш (Португалия).
Нападающие: Антуан Гризманн (Франция), Лионель Месси (Аргентина).
Команда от L’quipe состоит из:
Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия).
Защитники: Ашраф Хакими (Марокко), Ромен Саисс (Марокко), Йошко Гвардиол (Хорватия), Маркос Акунья (Аргентина).
Полузащитники: Энцо Фернандес (Аргентина), Софьян Амрабат (Марокко), Лука Модрич (Хорватия).
Нападающие: Букайо Сака (Англия), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция).