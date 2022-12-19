Метели придут в Новосибирск

Потепление принесло в Новосибирск снег и метели, на дорогах могут образоваться заносы, сообщает пресс-центр мэрии города.

По данным «Западно-Сибирское УГМС», с 20 декабря в Новосибирске ожидаются осадки в виде умеренного снега, местами метель, на дорогах гололедица, снежные заносы, порывы ветра до 18 метров в секунду, 21 и 22 декабря – осадки в виде снега, метель.

Во вторник температура ночью составит 12-14 градусов мороза, к утру повышение до 5-7 градусов мороза, днем 3-5 градусов, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Ночью снег, днем небольшой умеренный снег, местами метель. Днем – гололедные явления, на дорогах снежные заносы.

В среду температура ночью составит 9-11 градусов мороза, днем — 7-9 градусов мороза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Ночью снег, местами метель, днем местами небольшой снег.

В четверг температура ночью достигнет 13-15 градусов мороза, днем 13-15 градусов с понижением к вечеру, ветер западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. Небольшой, местами умеренный снег, метель.