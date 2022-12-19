Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в России в 2023 году.

В 2022 году МРОТ составляет 13 890 рублей в месяц, в следующем году он вырастет на 2 352 рубля — до 16 242 рубля.

Как отмечается в пояснительных материалах к закону, МРОТ увеличен исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на 2023 год в 15 669 рублей.

Закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы, говорится в пояснительной записке.