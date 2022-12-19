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Путин подписал закон о повышении МРОТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в России в 2023 году.

В 2022 году МРОТ составляет 13 890 рублей в месяц, в следующем году он вырастет на 2 352 рубля — до 16 242 рубля.

Как отмечается в пояснительных материалах к закону, МРОТ увеличен исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на 2023 год в 15 669 рублей.

Закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы, говорится в пояснительной записке.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?

pepelmetal

Завтра Вуйки будут снова откалибированы!

mosquito__2010

Могильщик украинского народа. Все же преступники у власти это огромная беда. Украинцев за людей совсем...

GammiPluh

Сам он конечно же не собирается воевать - но украинский народ пойдет и с доблестью весь погибнет