Путин подписал закон о повышении МРОТ

Фото: © пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в России в 2023 году.
В 2022 году МРОТ составляет 13 890 рублей в месяц, в следующем году он вырастет на 2 352 рубля — до 16 242 рубля.
Как отмечается в пояснительных материалах к закону, МРОТ увеличен исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на 2023 год в 15 669 рублей.
Закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы, говорится в пояснительной записке.
mosquito__2010Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?
pepelmetalЗавтра Вуйки будут снова откалибированы!
mosquito__2010Могильщик украинского народа. Все же преступники у власти это огромная беда. Украинцев за людей совсем...
GammiPluhСам он конечно же не собирается воевать - но украинский народ пойдет и с доблестью весь погибнет