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Минцифры подсказало способ защиты аккаунта Telegram от «угона»

Источник:
Sibnet.ru
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Telegram на смартфоне
Фото: © Lana Codes / Unsplash License

Минцифры порекомендовало подключить двухфакторную аутентификацию, чтобы избежать хищения телеграм-аккаунта. В таком случае даже после получения кода, для входа в учетную запись требуется вводить пароль.

Пользователи Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи аккаунтов 17 декабря. Злоумышленники предлагали им в подарок подписку Premium и в процессе его «активации» получали доступ к учетной записи пользователя.

«На экране с подарком написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать премиум-подписку. Пользователь вводит этот код, и его аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере», — сообщается в телеграм-канале Минцифры.

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При «угоне» аккаунта злоумышленники могут скачать всю переписку и разослать предложение «подарка» контактам и группам пользователя. Чтобы избежать этого, Минцифры рекомендует активировать двухфакторную аутентификацию.

Сделать это можно в меню «Настройки», «Конфиденциальность», выбрать пункт «Двухэтапная аутентификация» и ввести пароль для входа в аккаунт. Отмечается, что при подозрении на взлом, злоумышленника можно разлогинить выбрав пункт «Завершить все другие сеансы» в меню «Активные сессии».

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