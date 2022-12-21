Фильмы, книги и песни: почему c Wink хорошо

Сервис Wink может стать настоящей «фабрикой развлечений». Он развеет скуку, развеселит гостей, научит петь, поможет накормить семью, даст новые знания и даже подтолкнет к занятию спортом. Стоит только разобраться с его многочисленными «фишками».

Неожиданно нагрянули гости. Что делать? Угощать друзей нечем. Нет и настроения развлекать их. Поможет Wink. В разделе «видеоблоги» есть множество рецептов, позволяющих из простейших ингредиентов приготовить вполне себе изысканные блюда.

Ну а пока хозяева на кухне под руководством видеоблогера режут салаты, для гостей можно запустить Wink на телевизоре и показать им последний блокбастер. Ну а в разгар веселья, поддержать настроение поможет караоке. Сервис приготовил для любителей домашнего пения тысячи песен.

Если нужно убить время

Современный человек не может без развлечений. Многочасовой полет на самолете превратиться в пытку, если он не будет скрашен захватывающим сериалом. Wink позволит сохранить фильм на устройстве и потом посмотреть на высоте в несколько тысяч метров, где нет интернета.

Сервис поможет скрасить томительное время в пробках. Водителю за рулем нельзя смотреть видео: здесь выручат аудиокниги. У сервиса — огромная коллекция. Есть и классика, и современная беллетристика, есть обучающие издания, например, курсы иностранных языков. Хороший шанс для прилежных — подтянуть английский по пути на работу и обратно.

Огромное количество самого разнообразного контента на сервисе поможет развлечь в метро, в очереди к врачу в поликлинике или даже в застрявшем лифте. В последнем случае Wink — идеальный вариант.

Если хочется развития

Сервис — находка для любознательных. В его коллекции есть большая подборка качественных научно-популярных фильмов. Они помогут составить представление о том или ином явлении. Так, «Вторая мировая война» расскажет о перипетиях величайшего противостояния в истории, а «НЛО» прольет свет на этот загадочный феномен. Дополнить впечатление можно художественными фильмами на эту тематику, которых тут тоже достаточно.

Wink подтолкнет к занятиям спортом тех, кто давно хотел к ним приступить, но никак не мог решиться. В нем представлены фитнес-курсы от лучших российских тренеров. Видео-тренировки позволят подтянуть фигуру в уютной домашней обстановке. Они могут стать первым шагом в мир здорового образа жизни.

Если просто скучно

Wink — проверенное средство для борьбы со скукой, когда одолевает апатия и ничего не хочется. Можно устраивать семейные киносеансы, например ретроспективы любимых режиссеров. Ну а если совсем грустно, стоит организовать нон-стоп самых безбашенных комедий.

Раздолье на сервисе для любителей музыки. Тут большая коллекция живых концертов самых разных исполнителей — от рока до классической музыки. Дополняет это концертное разнообразие подборка лучших музыкальных фильмов, способных скрасить долгие зимние вечера.