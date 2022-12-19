Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов городов на юге и в центральной части России. Теперь запрет действует до 27 декабря, сообщается на сайте ведомства.
Ограничения затрагивают аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты страны работают штатно.
Российским авиакомпаниям регулятор рекомендует организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация проведет дополнительный отбор авиакомпаний для возмещения операционных расходов на полеты в условиях санкций. Общий объем программы субсидирования составляет 100 миллиардов рублей.
Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.
mosquito__2010Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?
pepelmetalЗавтра Вуйки будут снова откалибированы!
mosquito__2010Могильщик украинского народа. Все же преступники у власти это огромная беда. Украинцев за людей совсем...
GammiPluhСам он конечно же не собирается воевать - но украинский народ пойдет и с доблестью весь погибнет