Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов городов на юге и в центральной части России. Теперь запрет действует до 27 декабря, сообщается на сайте ведомства.

Ограничения затрагивают аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Российским авиакомпаниям регулятор рекомендует организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация проведет дополнительный отбор авиакомпаний для возмещения операционных расходов на полеты в условиях санкций. Общий объем программы субсидирования составляет 100 миллиардов рублей.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.