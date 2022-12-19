Роскачество порекомендовало защитить Smart TV от хакеров

Роскачество порекомендовало отключить функцию автоматического распознавания контента (ACR), чтобы свести к минимуму риск отслеживания через телевизор.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров сообщил, что телевизоры подвержены тем же рискам взлома, что и смартфоны. Поэтому необходимо отключать функции сбора данных, несмотря на то, что в большинстве своем они используются производителями в благих целях.

«Наш совет — быть умнее любой "умной" техники: ограничивать активность по сбору и анализу данных и читать политики конфиденциальности», — цитируют Бодрова «РИА Новости».

Атаки через телевизор могут использоваться с целью нанести персональный вред пользователю. Нарушить его цифровое благополучие, собрать компромат, похитить данные соцсетей или следить за ним через камеру и микрофон.

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Функция ACR отслеживает источники данных — эфирное вещание, интернет, потоковое видео и контент, воспроизводимый с дисков. Это позволяет получить данные о предпочтениях пользователей. В зависимости от производителя ТВ, отключить ее можно в меню «Приватность», «Конфиденциальность», «Условия и политика» или подобных.