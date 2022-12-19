«ВКонтакте» опубликовала список главных песен 2022 года

Соцсеть «ВКонтакте» представила список самых прослушиваемых песен в 2022 году, рейтинг возглавил исполнитель Kamazz с треком «Как ты там».

В десятку самых прослушиваемых песен в VK попали «По барам» Анны Асти, «Платина» Jakone и A.V.G, «Седьмой лепесток» Антона Токарева, «Гармония» от Artik&Asti, «За всех» от Macan, «Хобби» Анны Асти и Филиппа Киркорова, «Простыни» от Kalvados, «Феникс» Анны Асти.

Песен Анны Асти в топ-10 оказалось больше всего. Ранее несколько ее композиций попали в десятку самых популярных треков на «Яндекс. Музыке».