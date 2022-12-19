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Техосмотр подорожает в полтора раза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Техосмотр легковых автомобилей подорожает с 1 января 2023 год на 57% (примерно в полтора раза). Большинство регионов подняли цену до 913 рублей.

Региональные власти должны утвердить обновленные тарифы на техосмотр до 20 декабря. Минимальные тарифы устанавливает ФАС. Они не могут быть ниже 913 рублей — для легковых автомобилей, 321 рубля — для мотоциклов, 1,56-1,88 тысячи рублей — для автобусов и 900–1,96 тысячи рублей — для грузовых машин.

В среднем цены вырастут на 57%, пишет «Коммерсантъ», проанализировав опубликованные документы по 45 регионам. В большинстве регионов тариф для легковых машин подняли до 913 рублей, например, в Москве, Севастополе, в Орловской, Омской и Оренбургской областях.

Наиболее дорогой тариф будет установлен в Санкт-Петербурге — 1,54 тысячи рублей. В Сахалинской области цена вырастят до 1,2-1,32 тысячи рублей, на Камчатке — до 1,33 тысячи рублей.

«Теперь с техосмотром будет, как с ОСАГО — нам будут постоянно говорить о проблемах в этом сегменте бизнеса, об убыточности и необходимости повышать тарифы», — прокомментировал автоэксперт Максим Кадаков в телеграм-канале.

Владельцы легковых автомобилей должны проходить техосмотр при перерегистрации машины старше четырех лет в ГИБДД или при внесении изменений в конструкцию.

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