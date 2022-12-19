Лисица вышла на дорогу в Прибайкальском национальном парке, разжалобила просящим взглядом проезжающих мимо автомобилистов и выманила у них еду. Сотрудники нацпарка просят не верить лисам и не кормить их, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Двое автомобилистов, проезжающих по одной из дорог в Иркутской области, сняли на видео лису-попрошайку. Животному удалось разжалобить мужчин и выманить у них выпечку.

Это не единственная лисица, «зарабатывающая» на пропитание попрошайничеством, отметил сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Павел Жовтюк. Умные и хитрые животные часто отказываются от охоты, предпочитая выпрашивать еду у человека.

«Судьба у таких "расслабившихся" особей, как правило, незавидная: они гибнут под колесами автомобилей», — констатировал научный сотрудник.

Человеку тоже грозит опасность. Лисы являются переносчиками вируса бешенства. И случаи укусов на территории Прибайкальского национального парка уже регистрировались.