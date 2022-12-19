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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киевские власти рассказали о последствиях ночной атаки дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Объекты критической инфраструктуры повреждены в Киевской области после ночной атаки дронов, сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба

«В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры. <…> Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов», — написал Кулеба в своем телеграм-канале.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о повреждении критических объектов. «Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением», — написал он в телеграм-канале.

Кличко сообщил о нескольких взрывах в Соломенском и Шевченковском районах Киева.

Российские силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на гражданские объекты на территории России.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

еще бы, твоих же побратимов бьют

MuCbE

Осуждаешь что так мягко йопнули? Соглашаюсь

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?

pepelmetal

Завтра Вуйки будут снова откалибированы!