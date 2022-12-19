Запасы антибиотиков увеличат в новосибирских аптеках

Губернатор Андрей Травников поручил увеличить запасы необходимых лекарств, который возник из-за рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает правительство Новосибирской области

«Мы уже не раз переживали периоды ажиотажного спроса на различные наименования, поэтому задача минпромторга – перед новогодними праздниками создать повышенный запас, чтобы удовлетворить любой спрос, который возникнет», – сказал Травников.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов отметил, что в медучреждениях запасы антибиотиков есть.

Запас антибиотиков в региональной аптечной сети составил 86 тысяч упаковок. Доступно к отгрузке со складов поставщиков порядка 270 тысяч упаковок, в ближайшую неделю, до четверга — пятницы, ожидается поставка 103 тысяч упаковок.