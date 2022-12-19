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Введут ответственность за принудительный сбор биометрии

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Законопроект о биометрии, вызвавший множество споров, призван обеспечить защиту таких данных, из него исключены все неопределенности, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту», — написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

Так, документ вводит запрет на хранение геномной информации и ограничивает перечень биометрических данных, под ними предлагается понимать только лицо человека и его голос.

«Введение запрета на принуждение к сдаче биометрических данных. Гражданину не смогут отказать в услугах как коммерческих, так и государственных, если он не захотел предоставлять биометрию», — подчеркнул спикер Госдумы.

«Появится возможность в упрощенном порядке удалить сведения, если они окажутся в системе. Контролировать использование биометрии можно будет через портал госуслуг», — добавил Володин.

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Топ комментариев

GammiPluh

еще бы, твоих же побратимов бьют

MuCbE

Осуждаешь что так мягко йопнули? Соглашаюсь

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?

pepelmetal

Завтра Вуйки будут снова откалибированы!