Введут ответственность за принудительный сбор биометрии

Законопроект о биометрии, вызвавший множество споров, призван обеспечить защиту таких данных, из него исключены все неопределенности, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту», — написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

Так, документ вводит запрет на хранение геномной информации и ограничивает перечень биометрических данных, под ними предлагается понимать только лицо человека и его голос.

«Введение запрета на принуждение к сдаче биометрических данных. Гражданину не смогут отказать в услугах как коммерческих, так и государственных, если он не захотел предоставлять биометрию», — подчеркнул спикер Госдумы.

«Появится возможность в упрощенном порядке удалить сведения, если они окажутся в системе. Контролировать использование биометрии можно будет через портал госуслуг», — добавил Володин.