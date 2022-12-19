Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска

Илон Маск на своей странице в Twitter запустил опрос о том, стоит ли ему покинуть пост главы соцсети. Большинство пользователей проголосовало за его уход с должности.

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я подчинюсь результатам этого опроса», — гласит комментарий Маска. На момент написания новости в голосовании приняли участие 9,6 миллиона пользователей. Из них 56,5% ответили положительно.

Маск прокомментировал промежуточные результаты словами «Бойтесь своих желаний, ибо они могут сбыться» и «Те, кто хочет власти, меньше всего ее заслуживает». Каких-либо конкретных заявлений о том, кто займет его пост, в случае ухода он не сделал.

Пользователи в комментариях отметили, что даже при уходе Маска он по-прежнему будет владеть Twitter и просто найдет кого-нибудь на пост генерального директора и не потеряет власти над соцсетью. Они уверены что голосование «за» бессмысленно.

Илон Маск стал владельцем Twitter 27 октября 2022. С этого момента он провел массу реформ направленных на соблюдение принципов свободы слова, провел сокращение персонала и пообещал устроить амнистию пользователям, забаненным предыдущей администрацией.