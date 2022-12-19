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«Аватар: Путь воды» понизил шансы на успех у русских фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Фильм «Аватар: Путь воды» показали в кинотеатрах стран СНГ, кроме России и Белоруссии. Лента без участия этих стран собрала в прокате больше, чем отечественная новинка «Непослушник 2» и «Елки 9».

По итогам первой прокатной недели «Аватар: путь воды» собрал в странах СНГ 158 миллионов рублей. У новинки «Непослушник 2» по странам СНГ, включая Россию и Белоруссию, сборы составили всего 92,5 миллиона рублей.

Кинокритики уже высказали свое мнение по поводу второй части «Аватара». По их мнению, режиссер Джеймс Кэмерон вновь совершил революцию в кинематографе, поскольку графика и техническая часть картины потрясает. Сюжет «Аватара» не получил восторженных отзывов, скорее, к нему отнеслись снисходительно.

Российские зрители смогут посмотреть «Аватара 2» в кинотеатрах только неофициально. Некоторые кинозалы уже анонсировали премьеру с 22 декабря. Прокатчики обещают показать фильм в хорошем качестве и переводе.

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Топ комментариев

GammiPluh

еще бы, твоих же побратимов бьют

MuCbE

Осуждаешь что так мягко йопнули? Соглашаюсь

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?

pepelmetal

Завтра Вуйки будут снова откалибированы!