«Аватар: Путь воды» понизил шансы на успех у русских фильмов

Фильм «Аватар: Путь воды» показали в кинотеатрах стран СНГ, кроме России и Белоруссии. Лента без участия этих стран собрала в прокате больше, чем отечественная новинка «Непослушник 2» и «Елки 9».

По итогам первой прокатной недели «Аватар: путь воды» собрал в странах СНГ 158 миллионов рублей. У новинки «Непослушник 2» по странам СНГ, включая Россию и Белоруссию, сборы составили всего 92,5 миллиона рублей.

Кинокритики уже высказали свое мнение по поводу второй части «Аватара». По их мнению, режиссер Джеймс Кэмерон вновь совершил революцию в кинематографе, поскольку графика и техническая часть картины потрясает. Сюжет «Аватара» не получил восторженных отзывов, скорее, к нему отнеслись снисходительно.

Российские зрители смогут посмотреть «Аватара 2» в кинотеатрах только неофициально. Некоторые кинозалы уже анонсировали премьеру с 22 декабря. Прокатчики обещают показать фильм в хорошем качестве и переводе.