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Молодой российский хоккеист таинственно умер в Канаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © OHL

Российский хоккеист Абакар Казбеков, выступающий за канадский клуб London Knigts, погиб в городе Лондон (провинция Онтарио). Ему было 18 лет.

Клуб London Knigts сообщил в Twitter о «внезапной кончине» Казбекова. «Абакар был важным членом нашей команды с 2021 года. Наши мысли с его семьей, друзьями и товарищами по команде», — говорится в посте.

По данным CTVNews, хоккеист погиб, упав с большой высоты. Тело спортсмена было обнаружено под окнами многоквартирного дома.

Казбеков — уроженец Москвы, в Северную Америку уехал в сезоне-2019/20. В этом сезоне хоккеист принял участие в 12 матчах и отметился одной результативной передачей. Ранее он выступал за юношеские команды подмосковного «Витязя».

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