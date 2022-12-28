Подготовка новогоднего стола с классическими «Оливье» и «шубой» отнимает немало времени. Часто при мысли о кастрюлях с отварными овощами, их чистке, филировке и нарезке рыбы пропадают новогоднее настроение и аппетит. Чем заменить сложные салаты?
Если Новый год без салатика немыслим, а готовить сложные блюда нет никакого желания, можно обойтись простыми, но не менее вкусными, рецептами.
Американский салат
Очень сытный, вкусный и красочный салат. И ничего не нужно отваривать и чистить. Для его приготовления понадобится:
- Морковка по-корейски – 300 граммов
- Кукуруза консервированная — банка
- Горошек консервированный — банка
- Колбаса полукопченая — 100 граммов
- Лук репчатый — одна небольшая головка
- Майонез или растительное масло по вкусу.
Основной ингредиент в салате – морковка по-корейски, а значит, и остальные ингредиенты режутся под ее форму. Кроме горошка и кукурузы, конечно. То есть нужно нарезать колбасу соломкой и лук перьями. Добавить кукурузу и горошек.
Останется только довести салат до вкуса солью. Главное не переборщить, так как почти все ингредиенты уже содержат соль. Заправить можно майонезом, а можно и растительным маслом.
Салат с крабовыми палочками
Самое долгое в «крабовом» салате — отварить яйца в крутую и почистить их. Все остальное тоже очень просто. Для его приготовления понадобятся:
- Упаковка крабовых палочек
- Банка кукурузы
- Головка репчатого лука
- Яйца – 5 штук
- Майонез по вкусу
Отварные яйца мелко нарезать, крабовые палочки покрошить небольшими кусочками, смешать с кукурузой, нарезанным кубиком луком, заправить солью, майонезом и подавать на стол.
Лайфхак: чтобы лук стал менее «злым», нужно почистить его, ошпарить кипятком, тут же поместить в емкость с холодной водой и дать отлежаться минут 15. Сочность в овоще останется, а горечь уйдет.
Салат «Венеция»
Еще один салатик, где основным ингредиентом выступает морковка по-корейски. Для него понадобится:
- Морковь по-корейски — 200 граммов
- Сыр твердый — 150 граммов
- Огурец свежий
- Банка консервированной кукурузы
- Колбаса полукопченая – 100 граммов
- Майонез по вкусу.
Огурцы и колбасу нарезать соломкой, сыр потереть на крупной терке, смешать все с кукурузой и морковкой, присолить и заправить майонезом.
Салат «Копченые Гавайи»
Салат для тех, кто любит сочетание сладкого и соленого. Здесь основной ингредиент — копченая куриная грудка, ананас лишь оттеняет ее вкус. Для салата понадобятся:
- Копченая куриная грудка – 250 граммов
- Банка консервированной кукурузы
- Банка консервированных ананасов
- Яйца отварные — четыре штуки
- Небольшая головка репчатого лука
- Твердый сыр — 150 граммов
- Майонез по вкусу.
Грудку, лук, ананасы и сыр нарезать кубиком, яйца покрошить,
добавить кукурузу, присолить и заправить майонезом. Блюдо готово.
Очень простой, бюджетный, необычный и сытный салат. Для его приготовления понадобятся:
- Консервы «Килька в томате» — 2 банки
- Морковь — 200 граммов
- Репчатый лук — 100 граммов
- Растительное масло — 30 граммов
Морковь натереть на терке, лук нарезать полукольцами и обжарить их на масле до полуготовности моркови. Добавить в сковороду кильку с соусом, довести до готовности.
Огурцы и помидоры
Если обилие майонезных салатов уже надоело, а готовить изыски не хочется, всегда можно вернуться к «старому-доброму» и накрошить быстрый салат из огурцов и помидоров.
Можно добавить немного болгарского перца, лук и укроп, посолить и заправить маслом. Если хочется изюминки, достаточно заправить блюдо нерафинированным подсолнечным маслом. Но стоит учитывать, что его вкус нравиться далеко не всем.
Праздничную ноту салату придаст оливковое масло. К слову, к подсолнечному маслу с запахом или оливковому лучше добавлять репчатый лук. Ароматное масло хорошо раскрывает его вкус, придавая простому блюду пикантность. А зеленый лук лучше использовать при заправке салата майонезом или рафинированным маслом.