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Стол без заморочек: простые салаты на Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Греческий салат
Фото: © ipernity.com/doc/d-f [hat Suckr verlassen] / CC BY-NC-ND 2.0
Подготовка новогоднего стола с классическими «Оливье» и «шубой» отнимает немало времени. Часто при мысли о кастрюлях с отварными овощами, их чистке, филировке и нарезке рыбы пропадают новогоднее настроение и аппетит. Чем заменить сложные салаты?

Если Новый год без салатика немыслим, а готовить сложные блюда нет никакого желания, можно обойтись простыми, но не менее вкусными, рецептами. 

Американский салат

Очень сытный, вкусный и красочный салат. И ничего не нужно отваривать и чистить. Для его приготовления понадобится:

  • Морковка по-корейски – 300 граммов
  • Кукуруза консервированная — банка
  • Горошек консервированный — банка
  • Колбаса полукопченая — 100 граммов
  • Лук репчатый — одна небольшая головка
  • Майонез или растительное масло по вкусу.

Основной ингредиент в салате – морковка по-корейски, а значит, и остальные ингредиенты режутся под ее форму. Кроме горошка и кукурузы, конечно. То есть нужно нарезать колбасу соломкой и лук перьями. Добавить кукурузу и горошек.

Останется только довести салат до вкуса солью. Главное не переборщить, так как почти все ингредиенты уже содержат соль. Заправить можно майонезом, а можно и растительным маслом.

Салат с крабовыми палочками

Самое долгое в «крабовом» салате — отварить яйца в крутую и почистить их. Все остальное тоже очень просто. Для его приготовления понадобятся:

  • Упаковка крабовых палочек
  • Банка кукурузы
  • Головка репчатого лука
  • Яйца – 5 штук
  • Майонез по вкусу

Отварные яйца мелко нарезать, крабовые палочки покрошить небольшими кусочками, смешать с кукурузой, нарезанным кубиком луком, заправить солью, майонезом и подавать на стол.

Лайфхак: чтобы лук стал менее «злым», нужно почистить его, ошпарить кипятком, тут же поместить в емкость с холодной водой и дать отлежаться минут 15. Сочность в овоще останется, а горечь уйдет.

Салат «Венеция»

Еще один салатик, где основным ингредиентом выступает морковка по-корейски. Для него понадобится:

  • Морковь по-корейски — 200 граммов
  • Сыр твердый — 150 граммов
  • Огурец свежий
  • Банка консервированной кукурузы
  • Колбаса полукопченая – 100 граммов
  • Майонез по вкусу.

Огурцы и колбасу нарезать соломкой, сыр потереть на крупной терке, смешать все с кукурузой и морковкой, присолить и заправить майонезом.

Салат «Копченые Гавайи»

Салат для тех, кто любит сочетание сладкого и соленого. Здесь основной ингредиент — копченая куриная грудка, ананас лишь оттеняет ее вкус. Для салата понадобятся:

  • Копченая куриная грудка – 250 граммов
  • Банка консервированной кукурузы
  • Банка консервированных ананасов
  • Яйца отварные — четыре штуки
  • Небольшая головка репчатого лука
  • Твердый сыр — 150 граммов
  • Майонез по вкусу.

Грудку, лук, ананасы и сыр нарезать кубиком, яйца покрошить, добавить кукурузу, присолить и заправить майонезом. Блюдо готово.

Салат с килькой в томатном соусе

Очень простой, бюджетный, необычный и сытный салат. Для его приготовления понадобятся:

  • Консервы «Килька в томате» — 2 банки
  • Морковь — 200 граммов
  • Репчатый лук — 100 граммов
  • Растительное масло — 30 граммов

Морковь натереть на терке, лук нарезать полукольцами и обжарить их на масле до полуготовности моркови. Добавить в сковороду кильку с соусом, довести до готовности.

Огурцы и помидоры

Если обилие майонезных салатов уже надоело, а готовить изыски не хочется, всегда можно вернуться к «старому-доброму» и накрошить быстрый салат из огурцов и помидоров. 

Можно добавить немного болгарского перца, лук и укроп, посолить и заправить маслом. Если хочется изюминки, достаточно заправить блюдо нерафинированным подсолнечным маслом. Но стоит учитывать, что его вкус нравиться далеко не всем.

Праздничную ноту салату придаст оливковое масло. К слову, к подсолнечному маслу с запахом или оливковому лучше добавлять репчатый лук. Ароматное масло хорошо раскрывает его вкус, придавая простому блюду пикантность. А зеленый лук лучше использовать при заправке салата майонезом или рафинированным маслом.

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Зима #Еда #Потребитель #Новый год #Праздник
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