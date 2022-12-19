Денис Майданов весело спел про ракетный комплекс «Сармат»

Певец Денис Майданов выпустил песню «Сарматушка» ко дню РВСН, соавтором композиции выступил бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Надеюсь, что наши противники также ознакомятся с этой работой и еще раз задумаются о бессмысленности разговора с нашей страной на языке силы, и надеюсь, что это поможет охладить горячие головы зарубежных политиков, раздувающих третью мировую войну», — сказал о песне Денис Майданов.

По мотиву и тексту песня получилась веселой и задорной. Но композиция затрагивает серьезную тему.

В песне есть такие строчки: «Из России-матушки вдаль глядят «Сарматушки» на Соединенные Штатушки».

Некоторые пользователи Сети с юмором отнеслись к песне «Сарматушка». Но нашлись и те, кто посчитал, что шутить на такие темы не стоит. «Я понял, как выглядит испанский стыд», — написал один из комментаторов под клипом Майданова.