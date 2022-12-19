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Денис Майданов весело спел про ракетный комплекс «Сармат»

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Денис Майданов выпустил песню «Сарматушка» ко дню РВСН, соавтором композиции выступил бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Надеюсь, что наши противники также ознакомятся с этой работой и еще раз задумаются о бессмысленности разговора с нашей страной на языке силы, и надеюсь, что это поможет охладить горячие головы зарубежных политиков, раздувающих третью мировую войну», — сказал о песне Денис Майданов.

По мотиву и тексту песня получилась веселой и задорной. Но композиция затрагивает серьезную тему.

В песне есть такие строчки: «Из России-матушки вдаль глядят «Сарматушки» на Соединенные Штатушки».

Некоторые пользователи Сети с юмором отнеслись к песне «Сарматушка». Но нашлись и те, кто посчитал, что шутить на такие темы не стоит. «Я понял, как выглядит испанский стыд», — написал один из комментаторов под клипом Майданова.

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Топ комментариев

GammiPluh

еще бы, твоих же побратимов бьют

GammiPluh

Мы помним каждый метр который мы взяли проливая кровь - сгинь нечистая

MuCbE

Осуждаешь что так мягко йопнули? Соглашаюсь

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?