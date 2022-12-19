Группа Tvorchi представит Украину на Евровидении-2023

Группа Tvorchi представит Украину на Евровидении в 2023 году, конкурс пройдет в Ливерпуле из-за невозможности провести его в стране-победительнице.

Музыкальный дуэт Tvorchi участвовал в национальном отборе вместе с такими исполнителями как Moisei и Demchuk, Jerry Heil, Finka и Krutь.

«Спасибо вам, люди со стальными сердцами. Мы сделаем все, чтобы правильно представить Украину и нашу непокорность!» — написали Tvorchi в соцсети.

В 2022 году в Евровидении победила украинская группа Kalush Orchestra. По правилам конкурса, следующий конкурс должен проходить в стране-победительницу. Но по политическим причинам Евровидение перенесли в Ливерпуль.