НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Группа Tvorchi представит Украину на Евровидении-2023

Источник:
Sibnet.ru
166 0
Фото: PetroZast / CC BY-SA 4.0

Группа Tvorchi представит Украину на Евровидении в 2023 году, конкурс пройдет в Ливерпуле из-за невозможности провести его в стране-победительнице.

Музыкальный дуэт Tvorchi участвовал в национальном отборе вместе с такими исполнителями как Moisei и Demchuk, Jerry Heil, Finka и Krutь.

«Спасибо вам, люди со стальными сердцами. Мы сделаем все, чтобы правильно представить Украину и нашу непокорность!» — написали Tvorchi в соцсети.

В 2022 году в Евровидении победила украинская группа Kalush Orchestra. По правилам конкурса, следующий конкурс должен проходить в стране-победительницу. Но по политическим причинам Евровидение перенесли в Ливерпуль.

Еще по теме
Артисты раздадут поклонникам свою одежду
Дмитрий Нагиев стал лицом автомобилей Tank
Группа «Чай вдвоем» воссоединится в 2023 году ради общего трека
Сибирячка представит Россию на конкурсе «Миссис Мира»
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
Немцы приехали на зимовку в Калининградскую область
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Россия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Все статьи
Топ комментариев

GammiPluh

еще бы, твоих же побратимов бьют

GammiPluh

Мы помним каждый метр который мы взяли проливая кровь - сгинь нечистая

MuCbE

Осуждаешь что так мягко йопнули? Соглашаюсь

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?