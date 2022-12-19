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Кролика из машин выстроили в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/zabrtk

Автолюбители выстроили из своих машин огромного кролика в честь символа 2023 года — Кролика в Чите.

Акция «Автоелка-2023» прошла на аэродроме «Каштак». Десятки машин выстроились в виде символа наступающего года — кролика.

По словам организаторов, кролик получился «обалденным», сообщает РТК «Забайкалье». 62 машины и около 100 человек приняли участие в акции «Автоелка».

Подобные акции проходят ежегодно. Обычно автолюбители выстраиваются в елку, а фигура Кролика стала новинкой.

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Топ комментариев

GammiPluh

еще бы, твоих же побратимов бьют

GammiPluh

Мы помним каждый метр который мы взяли проливая кровь - сгинь нечистая

MuCbE

Осуждаешь что так мягко йопнули? Соглашаюсь

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?