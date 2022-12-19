Кролика из машин выстроили в Чите

Автолюбители выстроили из своих машин огромного кролика в честь символа 2023 года — Кролика в Чите.
Акция «Автоелка-2023» прошла на аэродроме «Каштак». Десятки машин выстроились в виде символа наступающего года — кролика.
По словам организаторов, кролик получился «обалденным», сообщает РТК «Забайкалье». 62 машины и около 100 человек приняли участие в акции «Автоелка».
Подобные акции проходят ежегодно. Обычно автолюбители выстраиваются в елку, а фигура Кролика стала новинкой.
GammiPluhеще бы, твоих же побратимов бьют
GammiPluhМы помним каждый метр который мы взяли проливая кровь - сгинь нечистая
MuCbEОсуждаешь что так мягко йопнули? Соглашаюсь
mosquito__2010Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?