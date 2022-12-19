Зеленский увидел в «головах» украинцев желание отвоевать Крым

Нужно «быть готовыми идти, ибо никто просто так не отдаст» полуостров, приводит «Коммерсантъ» слова Зеленского, сказанные им в интервью французским телеканалам.

«Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей. Это очень важно. В нашем внутреннем желании. <...> Отвоевание всегда начинается с общества, с желания и готовности. Поэтому я считаю, что начало есть»,— пояснил Зеленский.

Слова Зеленского о планах возвращении Крыма в состав страны означают, что Киев не готов решить конфликт мирным путем, ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российская сторона неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма после референдума 2014 года навсегда закрыт.