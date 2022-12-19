Twitter запретит ссылки на другие соцсети

Twitter запретил размещать ссылки на некоторые соцсети. Пользователям нельзя даже публиковать ники с конкурирующих платформ, а за нарушение грозит временная или постоянная блокировка.

«Мы признаем, что многие из наших пользователей активны на других платформах социальных сетей. Тем не менее мы больше не разрешаем бесплатное продвижение определенных платформ социальных сетей в Twitter», — сообщается на странице поддержки Twitter.

В список «запрещенных» соцсетей попали Facebook, Instagram (соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в России), Mastodon, Truth Social, Tribel, Post и Nostrr. Под «санкциями» и сервисы linktr.ee и lnk.bio, позволяющие маскировать ссылки и делать короткие url.

Отмечается, что учетные записи, созданные специально для продвижения в других соцсетях, будут удалены. Кросспостинг, размещение одинакового контента на нескольких платформах, остается разрешенным.