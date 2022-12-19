НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин посчитал нынешние перемены — к лучшему

Источник:
Sibnet.ru
467 7
Фото: © пресс-служба президента РФ

Большие перемены, которые происходят сейчас не только в России, но и во всем мире, — к лучшему, считает президент России Владимир Путин.

«Большие перемены происходят не только в РФ, меняется весь мир. Верю, что это перемены к лучшему», — сказал Путин в видеообращении к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи.

Президент надеется, что своими делами, поступками, решимостью и при этом открытостью намерений, планов, принципов Россия сможет сделать более справедливым мир.

«Таким, где все народы равны по-настоящему, где каждый человек имеет право на уважение, чтобы следовать традициям, чтить предков, говорить на своем родном языке, и где есть возможность у всех для максимальной самореализации не зависимо от того, в каких условиях каждый вырос, из какой семьи он происходит», — отметил Путин.

Еще по теме
Экс‑премьер СССР предложил возродить Советский Союз
Путин весь день проработал в объединенном штабе СВО
Путин перенес послание Федеральному собранию на 2023 год
Кремль оценил вероятность вывода войск с Украины
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
Немцы приехали на зимовку в Калининградскую область
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Россия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (7)
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
53
Россия предупредила о последствиях передачи Patriot Украине
37
Серия взрывов прогремела в городах Украины
35
Жители Киева приготовились к ядерному удару
35
Евросоюз запретил поставку в Россию компьютеров
28
Россия нанесла массированный удар по Украине