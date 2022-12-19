Путин посчитал нынешние перемены — к лучшему

Большие перемены, которые происходят сейчас не только в России, но и во всем мире, — к лучшему, считает президент России Владимир Путин.

«Большие перемены происходят не только в РФ, меняется весь мир. Верю, что это перемены к лучшему», — сказал Путин в видеообращении к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи.

Президент надеется, что своими делами, поступками, решимостью и при этом открытостью намерений, планов, принципов Россия сможет сделать более справедливым мир.

«Таким, где все народы равны по-настоящему, где каждый человек имеет право на уважение, чтобы следовать традициям, чтить предков, говорить на своем родном языке, и где есть возможность у всех для максимальной самореализации не зависимо от того, в каких условиях каждый вырос, из какой семьи он происходит», — отметил Путин.