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Аргентина стала чемпионом мира по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Hossein Zohrevand / CC BY 4.0

Сборная Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре в серии пенальти вырвала победу у команды Франции и в третий раз стала чемпионом мира.

Основное время финальной встречи завершилось со счетом 2:2. Дополнительное время принесло еще по мячу каждой из сборных. На пенальти команды вышли со счетом 3:3. Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Аргентины.

Героем матча стал Лионель Месси, забивший мячи на 23-й и 108 минуте матча. У французов хет-трик оформил Килиан Мбаппе (80 минута, с пенальти, 81, 118, с пенальти).

Аргентинцы в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее они  выигрывали мировой турнир в 1978 и 1986 годах.

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Спорт #Футбол
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